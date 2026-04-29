Юношеский чемпионат Европы по самбо. Израильтяне завоевали две медали

В Нови Саде, Сербия, завершился юниорский и юношеский чемпионат Европы по самбо.

В турнире участвовали спортсмены из 23 стран.

Израильтянин Алекс Калмыков завоевал бронзовую медаль юношеского турнира в весовой категории до 64 кг.

Чемпионом в этой весовой категории стал россиянин Артур Григорян.

Омер Дадон завоевал бронзовую медаль юниорского турнира.