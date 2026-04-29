Юношеский чемпионат Европы по самбо. Израильтяне завоевали две медали
время публикации: 29 апреля 2026 г., 18:31 | последнее обновление: 29 апреля 2026 г., 18:31
В Нови Саде, Сербия, завершился юниорский и юношеский чемпионат Европы по самбо.
В турнире участвовали спортсмены из 23 стран.
Израильтянин Алекс Калмыков завоевал бронзовую медаль юношеского турнира в весовой категории до 64 кг.
Чемпионом в этой весовой категории стал россиянин Артур Григорян.
Омер Дадон завоевал бронзовую медаль юниорского турнира.
