x
09 апреля 2026
|
последняя новость: 08:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
09 апреля 2026
|
09 апреля 2026
|
последняя новость: 08:59
09 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Элис Шлезингер стала победительницей Открытого чемпионата США по самбо

Спорт/важное
Смешанные единоборства
время публикации: 09 апреля 2026 г., 08:42 | последнее обновление: 09 апреля 2026 г., 08:42
Элис Шлезингер стала победительницей Открытого чемпионата США по самбо
AP Photo/Eugene Hoshiko

В Ньютауне, Пенсильвания, состоялся Открыый чемпионат США по самбо.

В нем приняли участие спортсмены из 8 стран.

Израильтянка Элис Шлезингер стала победительницей турнира.

Специальным гостем турнира был экс-чемпион UFC и Bellator Эдди Альварес.

Приз Вольфа Шарканского за лучшую технику получил чемпион в супертяжелом весе Оби Ихеома.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
