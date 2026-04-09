Элис Шлезингер стала победительницей Открытого чемпионата США по самбо
время публикации: 09 апреля 2026 г., 08:42 | последнее обновление: 09 апреля 2026 г., 08:42
В Ньютауне, Пенсильвания, состоялся Открыый чемпионат США по самбо.
В нем приняли участие спортсмены из 8 стран.
Израильтянка Элис Шлезингер стала победительницей турнира.
Специальным гостем турнира был экс-чемпион UFC и Bellator Эдди Альварес.
Приз Вольфа Шарканского за лучшую технику получил чемпион в супертяжелом весе Оби Ихеома.
