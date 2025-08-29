Сенсация Евробаскета. Поляки победили словенцев. Результаты матчей
Продолжается чемпионат Европы по баскетболу. Словенцы неожиданно проиграли полякам 95:105.
Бельгия - Франция 64:92
Босния и Герцеговина - Кипр 91:64
Самый результативный игрок матча - киприот Константинос Симицис (АЕК, Ларнака) (22 + 6 подбоов).
Греция - Италия 75:66
Великолепный матч провел лидер греков Яннис Адетокунпо (31 + 6 подборов).
Словения - Польша 95:105
Самый результативный игрок матча - лидер словенцев Лука Дончич (34 + 4 подбора + 9 передач).
В четвертой четверти при счете 75:85 произошла стычка Дончича с центровым поляков Домиником Олейничаком.
Лучший игрок матча - защит ник сборной Польши Джордан Лойд (32).
