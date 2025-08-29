x
29 августа 2025
Спорт

Сенсация Евробаскета. Поляки победили словенцев. Результаты матчей

Баскетбол
Сенсации
время публикации: 29 августа 2025 г., 06:40
Греция - Италия 75:66
AP Photo/Chara Savvidou

Продолжается чемпионат Европы по баскетболу. Словенцы неожиданно проиграли полякам 95:105.

Бельгия - Франция 64:92

Босния и Герцеговина - Кипр 91:64

Самый результативный игрок матча - киприот Константинос Симицис (АЕК, Ларнака) (22 + 6 подбоов).

Греция - Италия 75:66

Великолепный матч провел лидер греков Яннис Адетокунпо (31 + 6 подборов).

Словения - Польша 95:105

Самый результативный игрок матча - лидер словенцев Лука Дончич (34 + 4 подбора + 9 передач).

В четвертой четверти при счете 75:85 произошла стычка Дончича с центровым поляков Домиником Олейничаком.

Лучший игрок матча - защит ник сборной Польши Джордан Лойд (32).

