Спорт

Евробаскет. Израильтяне победили сборную Исландии, грузины - Испании

Сенсации
Баскетбол
время публикации: 28 августа 2025 г., 17:12 | последнее обновление: 28 августа 2025 г., 17:12
Евробаскет. Израильтяне победили сборную Исландии, грузины - Испании
AP Photo/Chara Savvidou

В матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по баскетболу израильтяне победили сборную Исландии 83:71.

Грузия - Испания 83:69

Сенсационная победа над действующим чемпионом.

Великолепный матч провел Сандро Мамукелашвили (Торонто Рэпторз) (19 + 7 подборов + 6 передач).

Марио Сайнт-Сапери стал самым молодым игроком сборной Испании, принявшим участие в матче чемпионата Европы с 2009 года (19 лет 136 дней). В 2009 году рекорд установил Рикки Рубио (18 лет 334 дня).

Юный дебютант провел на площадке 12 минут 48 секунд и набрал 4 очка.

Израиль - Исландия 83:71

После 10 минут 23:19, 20 - 36:32, 30 - 60:52.

отличную игру провели Роман Соркин (31 + 5 подборов) и Дени Авдия (20 + 9 подборов).

