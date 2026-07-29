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Спорт

Роберто Манчини вновь назначен главным тренером сборной Италии

Футбол
Италия
время публикации: 29 июля 2026 г., 07:05 | последнее обновление: 29 июля 2026 г., 07:10
Роберто Манчини вновь назначен главным тренером сборной Италии
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Роберто Манчини вновь назначен главным тренером сборной Италии
AP Photo/Aijaz Rahi

Итальянская федерация футбола официально объявила о возвращении Роберто Манчини на пост главного тренера национальной сборной. Он сменил Дженнаро Гаттузо, ушедшего после того, как Италия не смогла пробиться на третий чемпионат мира подряд.

Одновременно Клаудио Раньери назначен техническим директором федерации и президентом структуры Club Italia, отвечающей за национальные сборные. На этой должности он сменил Паоло Мальдини.

Роберто Манчини уже руководил сборной Италии с 2018 по 2023 год. Под его руководством команда выиграла чемпионат Европы, финал которого состоялся в 2021 году, а также установила рекордную серию из 37 матчей без поражений. В августе 2023 года тренер подал в отставку, после чего работал со сборной Саудовской Аравии и катарским "Аль-Саддом".

Перед Манчини поставлена задача восстановить сборную после провала в отборочном турнире. Италия, четырежды выигрывавшая чемпионат мира, не участвовала в финальных турнирах 2018, 2022 и 2026 годов.

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