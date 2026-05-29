Спортивная гимнастика. Две израильтянки вышли в финалы турнира в Словении

В Копере, Словения, проходит третий этап Кубка Вызова по спортивной гимнастике.

Две израильтянки вышли в финал в отдельных упражнениях.

Лихи Раз вышла в финал в опорном прыжке. Ее результат в квалификации 12.983 балла.

Альмог Лейзерович вышла в финал упражнений на параллельных брусьях с результатом 12.666 балла. Турнир в Словении - первый международный турнир для нее в этом сезоне.

Финалы пройдут в субботу и воскресенье.