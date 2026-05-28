19-летний бывший игрок "Бней Йегуды" умер во время футбольного матча в Нигерии
время публикации: 28 мая 2026 г., 13:28 | последнее обновление: 28 мая 2026 г., 13:28
19-летний Аюба Сулайман умер во время футбольного матча в Нигерии, сообщает ONE.
Футболист в прошлом сезоне выступал за молодежную команду "Бней Йегуда" (Тель-Авив) и забил два гола.
Тель-авивский клуб выразил соболезнования. Заявление опубликовано на официальном сайте "оранжевых".
О причине смерти юного футболиста не сообщается.
2 июня в финальном матче Молодежного Кубка Израиля команда "Бней Йегуда" выйдет в футболках, посвященных памяти Аюбы Сулаймана. Соперник в финале "Апоэль" (Беэр-Шева).
