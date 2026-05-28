Спортивная гимнастика. В ДТП погиб участник Лондонской олимпиады
время публикации: 28 мая 2026 г., 11:14 | последнее обновление: 28 мая 2026 г., 11:21
26 мая в ДТП погиб известный французский гимнаст Гаэль да Силва, сообщают французские СМИ.
Он был бронзовым призером чемпионата Европы в вольных упражнения, участником Лондонской олимпиады (10-е место в вольных упражнениях).
Гаэль да Силва завершил карьеру в 2013 году.
Он пропустил Афинскую и Пекинскую олимпиады из-за травмы. В 2004 году спортсмен попал в серьезное ДТП и едва не лишился ноги.
