Спорт

Футбол. Гол с центра поля. Результаты матчей чемпионата Англии

Футбол
время публикации: 29 ноября 2025 г., 19:17 | последнее обновление: 29 ноября 2025 г., 19:22
Тайлер Адамс забил гол ударом с 43 метров (из центрального круга)
AP Photo/Julio Cortez, File

Состоялись матчи тринадцатого тура чемпионата Англии. "Манчестер Сити" победил "Лидс" 3:2.

Брентфорд - Бернли 3:1

Игра с энергичной концовкой.

На 81-й минуте 0:0. На 85-й - 1:1.

На 86-й минуте Игор Тиагу забил победный гол. Через 6 минут отличился Данго Уаттара.

Манчестер Сити - Лидс 3:2

Первый тайм выиграли хозяева 2:0.

"Павлины" сумели отыграться.

Фил Фоден забил победный гол на первой минуте компенсированного времени.

Сандерленд - Борнмут 3:2

На 30-й минуте гости вели в счете 2:0.

На 15-й минуте хозяева неудачно подали угловой. Быстрый контрвыпад. Тайлер Адамс забил гол ударом с 43 метров (из центрального круга).

"Черные коты"сравняли счет на 46-й минуте. А на 69-й минуте Брайан Бробби (1 сентября перешел из "Аякса") забил победный гол.

"Сандерленд" поднялся на четвертое место.

Спорт
