Футбол. Гол с центра поля. Результаты матчей чемпионата Англии
Состоялись матчи тринадцатого тура чемпионата Англии. "Манчестер Сити" победил "Лидс" 3:2.
Брентфорд - Бернли 3:1
Игра с энергичной концовкой.
На 81-й минуте 0:0. На 85-й - 1:1.
На 86-й минуте Игор Тиагу забил победный гол. Через 6 минут отличился Данго Уаттара.
Манчестер Сити - Лидс 3:2
Первый тайм выиграли хозяева 2:0.
"Павлины" сумели отыграться.
Фил Фоден забил победный гол на первой минуте компенсированного времени.
Сандерленд - Борнмут 3:2
На 30-й минуте гости вели в счете 2:0.
На 15-й минуте хозяева неудачно подали угловой. Быстрый контрвыпад. Тайлер Адамс забил гол ударом с 43 метров (из центрального круга).
"Черные коты"сравняли счет на 46-й минуте. А на 69-й минуте Брайан Бробби (1 сентября перешел из "Аякса") забил победный гол.
"Сандерленд" поднялся на четвертое место.