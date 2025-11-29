Футбол. Чемпионат Италии. "Комо" отрывается от "Ювентуса"

В стартовом матче тринадцатого тура чемпионата Италии "Комо" победил "Сассуоло" 2:0.

"Комо" одержал третью победу в последних пяти матчах и поднялся на шестое место. Отрыв от "Ювентуса" 4 очка. Туринцы не смогут по итогам тура подняться в лидирующую шестерку.

На 14-й минуте после подачи углового Анастасиос Дувикас затолкал мяч в сетку 1:0.

На 53-й минуте Нико Паз навесил. Альберто Морено головой перебросил мяч через вратаря 2:0.

Нико Паз - воспитанник мадридского "Реала", перешедший из "королевского клуба" в "Комо" в прошлом году. В этом сезоне он забил пять голов и сделал пять результативных передач.