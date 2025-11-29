x
29 ноября 2025
|
последняя новость: 13:14
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 ноября 2025
|
29 ноября 2025
|
последняя новость: 13:14
29 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Футбол. Чемпионат Италии. "Комо" отрывается от "Ювентуса"

Футбол
время публикации: 29 ноября 2025 г., 13:05 | последнее обновление: 29 ноября 2025 г., 13:12
Футбол. Чемпионат Италии. "Комо" отрывается от "Ювентуса"
AP Photo/Luca Bruno

В стартовом матче тринадцатого тура чемпионата Италии "Комо" победил "Сассуоло" 2:0.

"Комо" одержал третью победу в последних пяти матчах и поднялся на шестое место. Отрыв от "Ювентуса" 4 очка. Туринцы не смогут по итогам тура подняться в лидирующую шестерку.

На 14-й минуте после подачи углового Анастасиос Дувикас затолкал мяч в сетку 1:0.

На 53-й минуте Нико Паз навесил. Альберто Морено головой перебросил мяч через вратаря 2:0.

Нико Паз - воспитанник мадридского "Реала", перешедший из "королевского клуба" в "Комо" в прошлом году. В этом сезоне он забил пять голов и сделал пять результативных передач.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 ноября 2025

Футбол. Чемпионат Германии. "Боруссия" остановила "Лейпциг"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 ноября 2025

Футбол. Чемпионат Франции. "Ренн" поднялся на четвертое место
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 ноября 2025

Владелец "Ирони" (Тверия): "Обвинения ложны"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 ноября 2025

Иран бойкотирует жеребьевку чемпионата мира по футболу