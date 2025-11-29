x
29 ноября 2025
|
последняя новость: 14:54
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 ноября 2025
|
29 ноября 2025
|
последняя новость: 14:54
29 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Футбол. Чемпионат Испании. "Хетафе" победил "Эльче"

Футбол
время публикации: 29 ноября 2025 г., 14:31 | последнее обновление: 29 ноября 2025 г., 14:37
Футбол. Чемпионат Испании. "Хетафе" победил "Эльче"
AP Photo/Manu Fernandez

В стартовом матче четырнадцатого тура чемпионата Испании "Хетафе" победил "Эльче" 1:0.

"Хетафе" поднялся на седьмое место. "Эльче" остался на 12-м.

"Эльче" значительно больше владел мячом, но преимуществ из этого не извлек.

Хозяева атаковали опаснее. После перерыва "Хетафе" включил прессинг, заиграл активнее и забил победный гол. На 56-й минуте отличился Мауро Арамбарри.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 ноября 2025

Футбол. Чемпионат Италии. "Комо" отрывается от "Ювентуса"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 ноября 2025

Футбол. Чемпионат Германии. "Боруссия" остановила "Лейпциг"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 ноября 2025

Футбол. Чемпионат Франции. "Ренн" поднялся на четвертое место
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 ноября 2025

Владелец "Ирони" (Тверия): "Обвинения ложны"