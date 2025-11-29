Футбол. Чемпионат Испании. "Хетафе" победил "Эльче"

В стартовом матче четырнадцатого тура чемпионата Испании "Хетафе" победил "Эльче" 1:0.

"Хетафе" поднялся на седьмое место. "Эльче" остался на 12-м.

"Эльче" значительно больше владел мячом, но преимуществ из этого не извлек.

Хозяева атаковали опаснее. После перерыва "Хетафе" включил прессинг, заиграл активнее и забил победный гол. На 56-й минуте отличился Мауро Арамбарри.