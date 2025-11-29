x
29 ноября 2025
29 ноября 2025
29 ноября 2025
29 ноября 2025
Спорт

Футбол. Два гола на последних минутах. Результаты матчей чемпионата Германии

Футбол
время публикации: 29 ноября 2025 г., 18:49 | последнее обновление: 29 ноября 2025 г., 18:49
Футбол. Два гола на последних минутах. Результаты матчей чемпионата Германии
AP Photo/Kin Cheung

Состоялись матчи двенадцатого тура чемпионата Германии. "Бавария" с трудом одолела "Санкт-Паули" 3:1.

Бавария (Мюнхен) - Санкт-Паули (Гамбург) 3:1

Лидер принимал аутсайдера (предпоследнее место). В теории, все понятно. На практике все получилось совсем иначе.

Большую часть первого тайма в счете вели гости.

На третьей минуте компенсированного времени счет был 1:1. Затем отличились Луис Диас и Николас Джексон.

Хоффенхайм - Аугсбург 3:0

Унион (Берлин) - Хайденхайм 1:2

На 90-й минуте в счете вели хозяева.

Гости забили два гола в компенсированное время.

Вердер (Бремен) - Кельн 1:1

Гости отыгрались на первой минуте компенсированного времени.

Спорт
