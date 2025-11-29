Футбол. Хет-трик Дана Битона. "Апоэль" (Беэр-Шева) победил в Хайфе

В стартовом матче одиннадцатого тура чемпионата Израиля по футболу беэр-шевский "Апоэль" победил одноклубников из Хайфы 4:3.

Перед матчем была проведена церемония в память об известном израильском футболисте Лиоре Асулине, погибшем 7 октября.

Три гола в ворота хозяев забил Дан Битон. Еще один - Элиэль Перец.

На 48-й минуте счет был 3:0.

На 50-й минуте южане остались в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил Джибриль Тиалау Диоп (11 сентября перешел из швейцарского "Ивердлна").

Хзяева воспользовались численным преимуществом и на 73-й минуте сократили отставание до минимума 2:3. Голы забили Ротем Хатуэль (1 сентября перешел из беэр-шевского "Апоэля" в хайфский) и Джавон Ист.

На 79-й минуте Дан Битон оформил хет-трик.

На 6-й минуте компенсированного времени Хатуэль оформил дубль.