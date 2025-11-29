Футбол. Чемпионат Германии. "Боруссия" остановила "Лейпциг"

В стартовом матче двенадцатого тура чемпионата Германии "Боруссия" (Менхенгладбах) и "Лейпциг" сыграли вничью 0:0.

"Лейпциг" на втором месте. Отставание от "Баварии" - 5 очков.

"Боруссия" занимает 11-е место.

"Жеребцы" почти всегда готовы портить нервы фаворитам, используя плотную оборону и быстрые контратаки.

Но с контратаками "Лейпциг" справился. Прервалась голевая серия Хариса Табаковича, забивавшего в шести играх подряд.

Фаворит провел почти все время в позиционных атаках, но успеха не добился.