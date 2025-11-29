x
29 ноября 2025
|
последняя новость: 11:56
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 ноября 2025
|
29 ноября 2025
|
последняя новость: 11:56
29 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Футбол. Чемпионат Германии. "Боруссия" остановила "Лейпциг"

Футбол
время публикации: 29 ноября 2025 г., 10:59 | последнее обновление: 29 ноября 2025 г., 10:59
Футбол. Чемпионат Германии. "Боруссия" остановила "Лейпциг"
AP Photo/Matthias Schrader

В стартовом матче двенадцатого тура чемпионата Германии "Боруссия" (Менхенгладбах) и "Лейпциг" сыграли вничью 0:0.

"Лейпциг" на втором месте. Отставание от "Баварии" - 5 очков.

"Боруссия" занимает 11-е место.

"Жеребцы" почти всегда готовы портить нервы фаворитам, используя плотную оборону и быстрые контратаки.

Но с контратаками "Лейпциг" справился. Прервалась голевая серия Хариса Табаковича, забивавшего в шести играх подряд.

Фаворит провел почти все время в позиционных атаках, но успеха не добился.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 ноября 2025

Футбол. Чемпионат Франции. "Ренн" поднялся на четвертое место
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 ноября 2025

Владелец "Ирони" (Тверия): "Обвинения ложны"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 ноября 2025

Иран бойкотирует жеребьевку чемпионата мира по футболу
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 ноября 2025

Кубок Боливии. Массовая драка и 17 удалений. Полиция применила спецсредства