Футбол. Чемпионат Германии. "Боруссия" остановила "Лейпциг"
время публикации: 29 ноября 2025 г., 10:59 | последнее обновление: 29 ноября 2025 г., 10:59
В стартовом матче двенадцатого тура чемпионата Германии "Боруссия" (Менхенгладбах) и "Лейпциг" сыграли вничью 0:0.
"Лейпциг" на втором месте. Отставание от "Баварии" - 5 очков.
"Боруссия" занимает 11-е место.
"Жеребцы" почти всегда готовы портить нервы фаворитам, используя плотную оборону и быстрые контратаки.
Но с контратаками "Лейпциг" справился. Прервалась голевая серия Хариса Табаковича, забивавшего в шести играх подряд.
Фаворит провел почти все время в позиционных атаках, но успеха не добился.
