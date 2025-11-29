200-й гол Капризова. Шутаут Аллена. Результаты матчей НХЛ
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Нью-Джерси" в гостях разгромил "Баффало" 5:0.
Миннесота Уайлд - Колорадо Эвеланш 3:2 (буллиты0
Во втором периоде две шайбы забросил Кирилл Капризов. В 344 играх в НХЛ он забил 200 голов.
В одном случае ему ассистировал еврейский защитник "Миннесоты" Зеэв Буюм.
Голкипер "Миннесоты" Йеспер Вальстедт отразил 39 бросков и два буллита из трех.
Анахайм Дакс - Лос-Анджелес Кингз 5:4 (буллиты)
"Короли" вели в счете 1:0, 2:1 и 4:2.
"Кингз" не реализовали ни одного буллита (две попытки).
20-летний Лео Карлссон (Анахайм) набрал 3 (1 + 2) очка.
Голкипер "Кингз" Дарси Кемпер в этом сезоне проиграл все четыре серии буллитов.
Баффаор Сейбрз - Нью-Джерси Дэвилз 0:5
Две шайбы забросил Арсений Грицюк.
Еврейский защитник "Нью-Джерси" Люк Хьюз отыграл 22 минуты 39 секунд. Показатель + 1.
Еврейский нападающий Джейсон Цукер отыграл 16 минут 22 секунлды. Показатель -3.
Джейк Аллен отразил 42 броска и совершил шутаут. Это его почти лучший показатель. Ранее он дважды отражал 45 бросков в одном матче.