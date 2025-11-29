Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Нью-Джерси" в гостях разгромил "Баффало" 5:0.

Миннесота Уайлд - Колорадо Эвеланш 3:2 (буллиты0

Во втором периоде две шайбы забросил Кирилл Капризов. В 344 играх в НХЛ он забил 200 голов.

В одном случае ему ассистировал еврейский защитник "Миннесоты" Зеэв Буюм.

Голкипер "Миннесоты" Йеспер Вальстедт отразил 39 бросков и два буллита из трех.

Анахайм Дакс - Лос-Анджелес Кингз 5:4 (буллиты)

"Короли" вели в счете 1:0, 2:1 и 4:2.

"Кингз" не реализовали ни одного буллита (две попытки).

20-летний Лео Карлссон (Анахайм) набрал 3 (1 + 2) очка.

Голкипер "Кингз" Дарси Кемпер в этом сезоне проиграл все четыре серии буллитов.

Баффаор Сейбрз - Нью-Джерси Дэвилз 0:5

Две шайбы забросил Арсений Грицюк.

Еврейский защитник "Нью-Джерси" Люк Хьюз отыграл 22 минуты 39 секунд. Показатель + 1.

Еврейский нападающий Джейсон Цукер отыграл 16 минут 22 секунлды. Показатель -3.

Джейк Аллен отразил 42 броска и совершил шутаут. Это его почти лучший показатель. Ранее он дважды отражал 45 бросков в одном матче.