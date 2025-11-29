x
Спорт

Рекорд Шафера. Достижение Босера. Результаты матчей НХЛ

Хоккей
НХЛ
время публикации: 29 ноября 2025 г., 15:51
Рекорд Шафера. Достижение Босера. Результаты матчей НХЛ
AP Photo/Adam Hunger

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. Проигрывая 0:2, "Калгари" победил "Флориду" 5:3.

Флорида Пантерз - Калгари Флэймз 3:5

На 3-й минуте встречи "Флорида" веал в счете 2:0.

3 очка (1 + 2) набрал Назим Кадри (Калгари).

Голкипер канадцев Девин Кули совершил 37 сжйвов.

Еврейский нападающий "Флориды" Люк Кунин отыграл 7 минут 18 секунд.

Джоэль Фараби (Калгари) забил сотый гол. Он стал четвертым игроком, выбранным на лрафте 2018 года, забившим не менее 100 голов.

Нью-Йорк Айлендерс - Филадельфия Флайерз 3:4 (юуллиты)

На 26-й минуте гости вели в счете 3:0.

18-летний Мэттью Шафер (Айлендерс) установил рекорд НХЛ. Он стал первым защитником моложе 20 лет, забившим в первых 25 играх 8 голов. Легендарный Бобби Орр забил 7.

Шафер стал третьим 18-летни защитником, забившим 5 голов за один месяц. Ранее этот удавалось Филу Хаусли и Боббт Орру.

Сан-Хосе Шаркс - Ванкувер Кэнакс 3:2

Гости вели в счете 1:0 и 2:1.

Маклин Селебрини (Шаркс) сделал 2 голевые передачи.

Еврейский защитник и капитан "Ванкувера" Куин Хьюз отыграл 28 минут 19 секунд. Показатель +1.

Еврейский нападающий "Ванкувера" Макс Сасон отыграл 11 минут 39 секунд. Показатель 0.

Ярослав Аскаров (Спн-Хосе)совершил 32 сэйва.

Брок Босер (Ванкувер) забил гол и набрал 450 очков в НХЛ (213 + 237). Десятый результат в истории "Кэнакс".

Спорт
