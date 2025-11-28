НХЛ. "Тампа" разгромила "Детройт"
время публикации: 28 ноября 2025 г., 21:58 | последнее обновление: 28 ноября 2025 г., 21:58
В матче регулярного чемпионата НХЛ "Тампа-Бей Лайтнинг" в гостях разгромила "Детройт Ред Уингз" 6:3.
"Тампа" лидирует в Восточной конференции.
"Детройт" потерпел третье поражеиие подряд.
С 12-й по 18-ю минуты хозяева вели в счете 1:0.
Две шайбы забросил Янни Гурде (Тампа).
3 (1 + 2) очка набрал Даррен Рэддиш (Тампа).
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 ноября 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 ноября 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 ноября 2025