28 ноября 2025
Спорт

НХЛ. "Тампа" разгромила "Детройт"

Хоккей
НХЛ
время публикации: 28 ноября 2025 г., 21:58 | последнее обновление: 28 ноября 2025 г., 21:58
НХЛ. "Тампа" разгромила "Детройт"
AP Photo/Ryan Sun

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Тампа-Бей Лайтнинг" в гостях разгромила "Детройт Ред Уингз" 6:3.

"Тампа" лидирует в Восточной конференции.

"Детройт" потерпел третье поражеиие подряд.

С 12-й по 18-ю минуты хозяева вели в счете 1:0.

Две шайбы забросил Янни Гурде (Тампа).

3 (1 + 2) очка набрал Даррен Рэддиш (Тампа).

Спорт
