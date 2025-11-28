x
28 ноября 2025
28 ноября 2025
28 ноября 2025
последняя новость: 22:59
28 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Спорт

НХЛ. Три результативные передачи Адама Фокса

Хоккей
НХЛ
время публикации: 28 ноября 2025 г., 22:48 | последнее обновление: 28 ноября 2025 г., 22:48
НХЛ. Три результативные передачи Адама Фокса
AP Photo/Mark Stockwell

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" в гостях разгромил "Бостон Брюинз" 6:2.

"Рейнджерс" одержал третью победу подряд.

После двух периодов 4:0.

На 46-й минуте 4:2.

На 57-й минуте гости в течение 26 секунд забили 2 шайбы.

Артемий Панарин набрал 4 (1 + 3).

Еврейский защитник "Рейнджерс" Адам Фокс сделал 3 результативных передачи.

Две шайбы во втором периоде забил Мика Зибанежад (Рейнджерс).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
