НХЛ. Три результативные передачи Адама Фокса
время публикации: 28 ноября 2025 г., 22:48 | последнее обновление: 28 ноября 2025 г., 22:48
В матче регулярного чемпионата НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" в гостях разгромил "Бостон Брюинз" 6:2.
"Рейнджерс" одержал третью победу подряд.
После двух периодов 4:0.
На 46-й минуте 4:2.
На 57-й минуте гости в течение 26 секунд забили 2 шайбы.
Артемий Панарин набрал 4 (1 + 3).
Еврейский защитник "Рейнджерс" Адам Фокс сделал 3 результативных передачи.
Две шайбы во втором периоде забил Мика Зибанежад (Рейнджерс).
