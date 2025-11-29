x
29 ноября 2025
Спорт

Возвращение Вольфа. Результаты матчей НБА

Баскетбол
НБА
время публикации: 29 ноября 2025 г., 10:12 | последнее обновление: 29 ноября 2025 г., 10:12
Возвращение Вольфа. Результаты матчей НБА
AP Photo/Yuki Iwamura

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА (Кубка НБА). "Нью-Йорк" победил "Милуоки" 118:109.

Атланта Хоукс - Кливленд Кавальерз 130:123

Лидер "ястребов" Джайлен Джонсон сделал "трипл-дабл" (29 + 12 подборов + 12 передач).

"Кливленд" утратил шансы на выход в четвертьфинал Кубка НБА.

Бруклин Нетс - Филадельфия Сиксерз 103:115

Израильско-американский баскетболист Данни Вольф провел четвертый матч в НБА. Он отыграл 13 минут (5 + 5 подборов + 1 передача).

Шарлотт Хорнетс - Чикаго Булз 123:116

Детройт Пистонс - Орландо Мэджик 109:112

"Орландо" вышел в плэй-офф Кубка НБА.

Десмонд Бейн (Мэджик) набрал 37 очков и сделал 2 важнейших подбора в атаке в финальные минуты матча.

Лидер "Детройта" Кэйд Каннингем сделал "трипл-дабл" (39 + 12 подборов + 11 передач).

Индиана Пэйсерз - Вашингтон Уизардс 119:86

Победа позволила "Индиане" уйти с последнего места в Восточной конференции. На него опустился "Вашингтон".

Нью-Йорк Никс - Милуоки Бакс 118:109

"Нью-Йорк" вышел в плэй-офф Кубка НБА.

Джайлен Брунсон (Никс) набрал 37 очков.

