Возвращение Вольфа. Результаты матчей НБА
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА (Кубка НБА). "Нью-Йорк" победил "Милуоки" 118:109.
Атланта Хоукс - Кливленд Кавальерз 130:123
Лидер "ястребов" Джайлен Джонсон сделал "трипл-дабл" (29 + 12 подборов + 12 передач).
"Кливленд" утратил шансы на выход в четвертьфинал Кубка НБА.
Бруклин Нетс - Филадельфия Сиксерз 103:115
Израильско-американский баскетболист Данни Вольф провел четвертый матч в НБА. Он отыграл 13 минут (5 + 5 подборов + 1 передача).
Шарлотт Хорнетс - Чикаго Булз 123:116
Детройт Пистонс - Орландо Мэджик 109:112
"Орландо" вышел в плэй-офф Кубка НБА.
Десмонд Бейн (Мэджик) набрал 37 очков и сделал 2 важнейших подбора в атаке в финальные минуты матча.
Лидер "Детройта" Кэйд Каннингем сделал "трипл-дабл" (39 + 12 подборов + 11 передач).
Индиана Пэйсерз - Вашингтон Уизардс 119:86
Победа позволила "Индиане" уйти с последнего места в Восточной конференции. На него опустился "Вашингтон".
Нью-Йорк Никс - Милуоки Бакс 118:109
"Нью-Йорк" вышел в плэй-офф Кубка НБА.
Джайлен Брунсон (Никс) набрал 37 очков.