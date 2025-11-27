Баскетбол. Британский миллиардер стал совладельцем тель-авивского "Апоэля"

Британский миллиардер Алан Ховард стал совладельцем баскетбольного клуба "Апоэль" (Тель-Авив), сообщает Ynet.

Он приобрел 15% акций Офера Яная за 40 миллионов шекелей.

81% акций клуба принадлежит компании "Янай Спорт". 19 - ассоциации болельщиков.

60 % акций компании принадлежит Оферу Янаю, по 15% - Алану Ховарду и Микки Мальке, 10 - Гили Раанану.

Алан Ховард - один из основателей Brevan Howard Asset Management LLP. По данным журнала Forbes, в 2019 году его состояние оценивалось в 1.6 миллиарда долларов.

Алан Ховарл - еврей из Лондона.