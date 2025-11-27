x
27 ноября 2025
|
последняя новость: 14:08
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 ноября 2025
|
27 ноября 2025
|
последняя новость: 14:08
27 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Баскетбол. Британский миллиардер стал совладельцем тель-авивского "Апоэля"

Баскетбол
время публикации: 27 ноября 2025 г., 14:04 | последнее обновление: 27 ноября 2025 г., 14:04
Баскетбол. Британский миллиардер стал совладельцем тель-авивского "Апоэля"
AP Photo/Matthias Schrader

Британский миллиардер Алан Ховард стал совладельцем баскетбольного клуба "Апоэль" (Тель-Авив), сообщает Ynet.

Он приобрел 15% акций Офера Яная за 40 миллионов шекелей.

81% акций клуба принадлежит компании "Янай Спорт". 19 - ассоциации болельщиков.

60 % акций компании принадлежит Оферу Янаю, по 15% - Алану Ховарду и Микки Мальке, 10 - Гили Раанану.

Алан Ховард - один из основателей Brevan Howard Asset Management LLP. По данным журнала Forbes, в 2019 году его состояние оценивалось в 1.6 миллиарда долларов.

Алан Ховарл - еврей из Лондона.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 ноября 2025

Торонто" вышел в четвертьфинал Кубка НБА. Достижение Моуди
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 ноября 2025

НБА. "Бостон" прервал рекордную серию "Детройта". 800-я победа Споэльстры
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 ноября 2025

НБА. Дени Авдия набрал 37 очков. "Портленд" проиграл "Сан-Антонио"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 ноября 2025

Баскетбол. Результаты матчей Евролиги