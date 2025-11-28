Отборочный матч чемпионата мира по баскетболу. Немцы разгромили сборную Израиля

Израильтяне неудачно начали первый отборочный этап чемпионата мира по баскетболу 2027 года.

Немцы разгромили сборную Израиля 89:69.

После 10 минут 26:22.

Судьба матча была решена во второй четверти. После 20 минут 50:31, 30 - 69:53.

Интересно, что израильские СМИ называют наставника сборной Германии Алекса Мумбру одним из кандидатов на пост главного тренера тель-авивского "Маккаби".

В параллельном матче этой же группы хорваты разгромили сборную Кипра 100:60.