Отборочный матч чемпионата мира по баскетболу. Немцы разгромили сборную Израиля
время публикации: 28 ноября 2025 г., 22:22 | последнее обновление: 28 ноября 2025 г., 22:22
Израильтяне неудачно начали первый отборочный этап чемпионата мира по баскетболу 2027 года.
Немцы разгромили сборную Израиля 89:69.
После 10 минут 26:22.
Судьба матча была решена во второй четверти. После 20 минут 50:31, 30 - 69:53.
Интересно, что израильские СМИ называют наставника сборной Германии Алекса Мумбру одним из кандидатов на пост главного тренера тель-авивского "Маккаби".
В параллельном матче этой же группы хорваты разгромили сборную Кипра 100:60.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 ноября 2025