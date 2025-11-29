Достижения "Тендер" и Уэстбрука. Результаты матчей НБА

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА (Кубка НБА). "Сан-Антонио" в гостях одолел "Денвер" 139:136.

Денвер Наггетс - Сан-Антонио Сперс 136:139

"Сан-Антонио" вышел в четвертьфинал Кубка НБА.

Девин Васселл провел лучший матч в сезоне (33 очка).

"Шпоры" играли без Виктора Вембаньямы.

Оклахома-Сити Тендер - Финикс Санз 123:119

Лидер "Тендер" Шай Гилджес-Александер набрал 37 очков и сделал 8 передач. 15 очков он набрал в последние 7 минут матча.

"Оулахома-Сити" стала пятой командой в истории НБА, одержавшей 19 побед в первых 20 матчах сезоне.

Юта Джаз - Сакраменто Кингз 128:119

"Юта" прервала серию из 4 поражений.

Рассел Уэстбрук (Сакаменто) сделал 206-й "трипл-дабл" в НБА (16 + 12 подборов + 14 передач).

Лос-Анджелес Лейкерс - Даллас Мэверикс 129:119

В третьем матче против своей бывшей команды Лука Дончич сделал "дабл-дабл" (35 + 11 передач).

Лос-Анджелес Клипперс - Мемфис Гризлис 107:112