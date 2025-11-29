Достижения "Тендер" и Уэстбрука. Результаты матчей НБА
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА (Кубка НБА). "Сан-Антонио" в гостях одолел "Денвер" 139:136.
Денвер Наггетс - Сан-Антонио Сперс 136:139
"Сан-Антонио" вышел в четвертьфинал Кубка НБА.
Девин Васселл провел лучший матч в сезоне (33 очка).
"Шпоры" играли без Виктора Вембаньямы.
Оклахома-Сити Тендер - Финикс Санз 123:119
Лидер "Тендер" Шай Гилджес-Александер набрал 37 очков и сделал 8 передач. 15 очков он набрал в последние 7 минут матча.
"Оулахома-Сити" стала пятой командой в истории НБА, одержавшей 19 побед в первых 20 матчах сезоне.
Юта Джаз - Сакраменто Кингз 128:119
"Юта" прервала серию из 4 поражений.
Рассел Уэстбрук (Сакаменто) сделал 206-й "трипл-дабл" в НБА (16 + 12 подборов + 14 передач).
Лос-Анджелес Лейкерс - Даллас Мэверикс 129:119
В третьем матче против своей бывшей команды Лука Дончич сделал "дабл-дабл" (35 + 11 передач).
Лос-Анджелес Клипперс - Мемфис Гризлис 107:112