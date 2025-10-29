x
29 октября 2025
Спорт

"Реал" проиграл "Баварии". Результаты матчей Евролиги

Баскетбол
время публикации: 29 октября 2025 г., 08:36 | последнее обновление: 29 октября 2025 г., 08:36
"Реал" проиграл "Баварии". Результаты матчей Евролиги
AP Photo/John Locher, File

Состоялись матчи седьмого тура общего этапа Евролиги. Мадридский "Реал" проиграл "Баварии" 84:90.

Црвена Звезда (Белград, Сербия) - АСВЕЛ (Лион- Виллербан, Франция) 79:65

Форвард сербов Чима Монеке набрал 24 очка, сделал 7 подборов, 3 передачи и 3 перехвата.

Жальгирис (Каунас, Литва) - Виртус (Болонья, Италия) 86:65

Форвард "Жальгириса" Сильвен Франциско сделал "дабл-дабл" (23 + 10 пеедач).

Бавария (Мюнхен, Германия) - Реал (Мадрид, Испания) 90:84

Первую половину матча испанцы выиграли 57:44.

Форвард "Баварии" Айзейя Майк набрал 29 очков и сделал 7 подборов.

Барселона (Испания) - Олимпия (Милан, Италия) 74:72

Баскония (Витория, Испания) - Дубай (ОАЭ) 92:85

Париж (Франция) - Анадолу Эфес (Ствмбул, Турция) 80:?90

Валенсия (Испания) - Фенербахче (Стамбул, Турция) 94:79

Спорт
