"Наполи" лидирует. Результаты матчей чемпионата Италии
время публикации: 29 октября 2025 г., 11:42 | последнее обновление: 29 октября 2025 г., 11:54
В матче девятого тура чемпионата Италии "Наполи" в гостях обыграл "Лечче" 1:0. Неаполитанцы лидируют, на 3 очка опережая "Рому" и "Милан".
У римлян игра в запасе.
Лечче - Наполи 0:1
Победный гол на 69-й минуте забил Франк Ангисса.
В последних 15 матчах "Лечче" одержал всего 1 победу.
На 56-й минуте хозяева не реализовали пенальти. Не забил арендованный у "Милана" Франческо Камарда. Ваня Милинкович-Савич отразил 5 из 9 последних пенальти в Серии А.
Атланта (Бергамо) - Милан 1:1
Счет сравнял Адемола Лукман. Это его четвертый гол в домашних матчах против "Милана".
