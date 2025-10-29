"Наполи" лидирует. Результаты матчей чемпионата Италии

В матче девятого тура чемпионата Италии "Наполи" в гостях обыграл "Лечче" 1:0. Неаполитанцы лидируют, на 3 очка опережая "Рому" и "Милан".

У римлян игра в запасе.

Лечче - Наполи 0:1

Победный гол на 69-й минуте забил Франк Ангисса.

В последних 15 матчах "Лечче" одержал всего 1 победу.

На 56-й минуте хозяева не реализовали пенальти. Не забил арендованный у "Милана" Франческо Камарда. Ваня Милинкович-Савич отразил 5 из 9 последних пенальти в Серии А.

Атланта (Бергамо) - Милан 1:1

Счет сравнял Адемола Лукман. Это его четвертый гол в домашних матчах против "Милана".