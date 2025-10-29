Фабрицио Романо: новым главным тренером "Ювентуса" будет Лучано Спалетти

Инсайдер Фабрицио Романо сообщил в сети Х, что новым главным тренером "Ювентуса" станет Лучано Спалетти.

Устное соглашение достигнуто, но детали контракта еще обсуждаются.

Спалетти будет возглавлять туринцев до конца сезона, а в случае попадания клуба в Лигу чемпионов контракт с ним может быть продлен.

Игор Тудор был уволен после серии из 8 матчей без побед.