Спорт

Фабрицио Романо: новым главным тренером "Ювентуса" будет Лучано Спалетти

Футбол
время публикации: 29 октября 2025 г., 11:22 | последнее обновление: 29 октября 2025 г., 11:27
Фабрицио Романо: новым главным тренером "Ювентуса" будет Лучано Спалетти
AP Photo/Martin Meissner

Инсайдер Фабрицио Романо сообщил в сети Х, что новым главным тренером "Ювентуса" станет Лучано Спалетти.

Устное соглашение достигнуто, но детали контракта еще обсуждаются.

Спалетти будет возглавлять туринцев до конца сезона, а в случае попадания клуба в Лигу чемпионов контракт с ним может быть продлен.

Игор Тудор был уволен после серии из 8 матчей без побед.

Спорт
