Фабрицио Романо: новым главным тренером "Ювентуса" будет Лучано Спалетти
время публикации: 29 октября 2025 г., 11:22 | последнее обновление: 29 октября 2025 г., 11:27
Инсайдер Фабрицио Романо сообщил в сети Х, что новым главным тренером "Ювентуса" станет Лучано Спалетти.
Устное соглашение достигнуто, но детали контракта еще обсуждаются.
Спалетти будет возглавлять туринцев до конца сезона, а в случае попадания клуба в Лигу чемпионов контракт с ним может быть продлен.
Игор Тудор был уволен после серии из 8 матчей без побед.
