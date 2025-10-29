Умер легендарный израильский футболист, участник чемпионата мира

27 октября на 78-м году жизни умер легендарный израильский футболист Шрага Бар, сообщает Ynet.

Правый защитник был легендой "Маккаби" (Нетания), в составе которого трижды становился чемпионом Израиля.

Шрага Бар - один из величайших футболистов в истории клуба, за который он дебютировал в 15.5 лет.

Последний сезон в карьере Шрага Бар мграл за "Апоэль" (Рамат-Ган).

В составе сборной Израиля он - участник олимпиады 1968 года и чемпионата мира 1970 года.