Умер легендарный израильский футболист, участник чемпионата мира
время публикации: 29 октября 2025 г., 08:49 | последнее обновление: 29 октября 2025 г., 09:00
27 октября на 78-м году жизни умер легендарный израильский футболист Шрага Бар, сообщает Ynet.
Правый защитник был легендой "Маккаби" (Нетания), в составе которого трижды становился чемпионом Израиля.
Шрага Бар - один из величайших футболистов в истории клуба, за который он дебютировал в 15.5 лет.
Последний сезон в карьере Шрага Бар мграл за "Апоэль" (Рамат-Ган).
В составе сборной Израиля он - участник олимпиады 1968 года и чемпионата мира 1970 года.
Ссылки по теме