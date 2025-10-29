x
29 октября 2025
|
последняя новость: 08:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 октября 2025
|
29 октября 2025
|
последняя новость: 08:49
29 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Умер легендарный израильский футболист, участник чемпионата мира

Футбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 29 октября 2025 г., 08:49 | последнее обновление: 29 октября 2025 г., 09:00
Умер легендарный израильский футболист, участник чемпионата мира
AP Photo/Esteban Felix

27 октября на 78-м году жизни умер легендарный израильский футболист Шрага Бар, сообщает Ynet.

Правый защитник был легендой "Маккаби" (Нетания), в составе которого трижды становился чемпионом Израиля.

Шрага Бар - один из величайших футболистов в истории клуба, за который он дебютировал в 15.5 лет.

Последний сезон в карьере Шрага Бар мграл за "Апоэль" (Рамат-Ган).

В составе сборной Израиля он - участник олимпиады 1968 года и чемпионата мира 1970 года.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 октября 2025

Умер известный футболист, призер чемпионатов мира
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 октября 2025

Умер бывший защитник московского "Торпедо" и сборной СССР
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 октября 2025

Чемпионат Казахстана. 19-летний футболист потерял сознание во время матча и умер
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 октября 2025

Умер известный футболист, олимпийский призер