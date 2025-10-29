Женский юниорский чемпионат мира по футболу. Сборная КНДР вышла в четвертьфинал

Начались матчи плэй-офф женского юниорского чемпионата мира по футболу (спортсменки до 17 лет), который проходит в Марокко.

В четвертьфинал вышли сборные Бразилии, КНДР, Нидерландов и Италии.

Четыре матча плэй-офф пройдут сегодня.

Бразилия - Китай 3:0

КНДР - Марокко 6:1

США - Нидерланды 1:1 (по пенальти 6:7)

Италия - Нигерия 4:0