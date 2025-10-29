Женский юниорский чемпионат мира по футболу. Сборная КНДР вышла в четвертьфинал
время публикации: 29 октября 2025 г., 12:07 | последнее обновление: 29 октября 2025 г., 12:07
Начались матчи плэй-офф женского юниорского чемпионата мира по футболу (спортсменки до 17 лет), который проходит в Марокко.
В четвертьфинал вышли сборные Бразилии, КНДР, Нидерландов и Италии.
Четыре матча плэй-офф пройдут сегодня.
Бразилия - Китай 3:0
КНДР - Марокко 6:1
США - Нидерланды 1:1 (по пенальти 6:7)
Италия - Нигерия 4:0
