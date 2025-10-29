x
29 октября 2025
|
последняя новость: 12:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 октября 2025
|
29 октября 2025
|
последняя новость: 12:09
29 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Женский юниорский чемпионат мира по футболу. Сборная КНДР вышла в четвертьфинал

Футбол
время публикации: 29 октября 2025 г., 12:07 | последнее обновление: 29 октября 2025 г., 12:07
Женский юниорский чемпионат мира по футболу. Сборная КНДР вышла в четвертьфинал
AP Photo/Jon Super

Начались матчи плэй-офф женского юниорского чемпионата мира по футболу (спортсменки до 17 лет), который проходит в Марокко.

В четвертьфинал вышли сборные Бразилии, КНДР, Нидерландов и Италии.

Четыре матча плэй-офф пройдут сегодня.

Бразилия - Китай 3:0

КНДР - Марокко 6:1

США - Нидерланды 1:1 (по пенальти 6:7)

Италия - Нигерия 4:0

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 октября 2025

"Наполи" лидирует. Результаты матчей чемпионата Италии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 октября 2025

Фабрицио Романо: новым главным тренером "Ювентуса" будет Лучано Спалетти
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 октября 2025

Умер легендарный израильский футболист, участник чемпионата мира
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 октября 2025

16-летняя израильтянка подписала контракт с "Вест Хэмом"