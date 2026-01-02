x
02 января 2026
|
последняя новость: 11:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 января 2026
|
02 января 2026
|
последняя новость: 11:50
02 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Кавай Леонард набрал 45 очков. Результаты матчей НБА

Баскетбол
НБА
время публикации: 02 января 2026 г., 10:34 | последнее обновление: 02 января 2026 г., 10:34
Кавай Леонард набрал 45 очков. Результаты матчей НБА
AP Photo/William Liang

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Филадельфия" в гостях разгромила "Даллас" 123:108.

Детройт Пистонс - Майами Хит 112:118

Даллас Мэверикс - Филадельфия Сиксерз 108:123

Лидер гостей Тайрез Макси был близок к "трипл-даблу" (34+ 8 подборов + 10 передач).

Сакраменто Кингз - Бостон Селтикс 106:120

"Бостон" выиграл последнюю четверть 32:18.

Лос-Анджелес Клипперс - Юта Джаз 118:101

Кавай Леонард набрал 45 очков.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 02 января 2026

НБА. Дэнни Вульф набрал 9 очков. "Бруклин" проиграл
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 января 2026

Рекорды Шэмпени. Результаты матчей НБА
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 января 2026

НБА. Дени Авдия набрал 17 очков. "Портленд" проиграл
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 декабря 2025

Голосование за участников Матча всех звезд НБА. Дени Авдия занимает седьмое место в Западной конференции