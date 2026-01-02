Кавай Леонард набрал 45 очков. Результаты матчей НБА
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Филадельфия" в гостях разгромила "Даллас" 123:108.
Детройт Пистонс - Майами Хит 112:118
Даллас Мэверикс - Филадельфия Сиксерз 108:123
Лидер гостей Тайрез Макси был близок к "трипл-даблу" (34+ 8 подборов + 10 передач).
Сакраменто Кингз - Бостон Селтикс 106:120
"Бостон" выиграл последнюю четверть 32:18.
Лос-Анджелес Клипперс - Юта Джаз 118:101
Кавай Леонард набрал 45 очков.
