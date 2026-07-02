x
02 июля 2026
|
последняя новость: 10:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
02 июля 2026
|
02 июля 2026
|
последняя новость: 10:49
02 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Эдин Джеко установил рекорд плэй-офф чемпионатов мира

Футбол
Рекорды мира
Знаменитые спортсмены
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 02 июля 2026 г., 10:49 | последнее обновление: 02 июля 2026 г., 10:52
Эдин Джеко установил рекорд плэй-офф чемпионатов мира
AP Photo/Julio Cortez

Сборная Боснии и Герцеговины проиграла американцам 0:2 и покидает чемпионат мира.

Нападающий боснийцев Эдин Джеко стал первым полевым игроком в возрасте старше 40 лет, сыгравшим в матче плэй-офф чемпионатов мира.

А день матча ему исполнилось 40 лет 106 дней.

Эдин Джеко был капитаном команды в этом матче. Он отыграл 51 минуту и был заменен из-за травмы.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 02 июля 2026

Чемпионат мира по футболу. Фоларин Балогун присоединился к великим
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 02 июля 2026

Сборная США в меньшинстве победила боснийцев
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 02 июля 2026

Проигрывая 0:2 на 86-й минуте, бельгийцы победили сборную Сенегала
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 июля 2026

Кейн забил два гола. Англичане победили конголезцев