Эдин Джеко установил рекорд плэй-офф чемпионатов мира
время публикации: 02 июля 2026 г., 10:49 | последнее обновление: 02 июля 2026 г., 10:52
Сборная Боснии и Герцеговины проиграла американцам 0:2 и покидает чемпионат мира.
Нападающий боснийцев Эдин Джеко стал первым полевым игроком в возрасте старше 40 лет, сыгравшим в матче плэй-офф чемпионатов мира.
А день матча ему исполнилось 40 лет 106 дней.
Эдин Джеко был капитаном команды в этом матче. Он отыграл 51 минуту и был заменен из-за травмы.
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