Эдин Джеко установил рекорд плэй-офф чемпионатов мира

Сборная Боснии и Герцеговины проиграла американцам 0:2 и покидает чемпионат мира.

Нападающий боснийцев Эдин Джеко стал первым полевым игроком в возрасте старше 40 лет, сыгравшим в матче плэй-офф чемпионатов мира.

А день матча ему исполнилось 40 лет 106 дней.

Эдин Джеко был капитаном команды в этом матче. Он отыграл 51 минуту и был заменен из-за травмы.