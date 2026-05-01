"Нью-Йорк" и "Миннесота" вышли во второй раунд плэй-офф НБА

Состоялись матчи первого раунда плэй-офф НБА. "Нью-Йорк" и "Миннесота" вышли в полуфиналы конференций.

Атланта Хоукс - Нью-Йорк Никс 89:140 (счет в серии 2:4)

"Никс" одержали три победы подряд и вышли в полуфинал Востока.

Карл-Энтон Таунс сделал второй "трипл-дабл" в матчах серии (12 + 11 подборов + 10 передач).

83:36 после первой половины матча - самое большое преимущество к перерыву матча в истории плэй-офф.

Филадельфия Сиксерз - Бостон Селтикс 106:93(3:3)

Тайрез Максми (Филадельфия) набрал 30 очков.

Миннесота Тимбервулвз - Денвер Наггетс 110:98 (4:2)

Во втором круге "Миннесота" сыграет с "Сан-Антонио".

Никола Йокич был близок к "трипл-даблу" (28 + 9 подборов + 10 передач), но не смог спасти "Денвер" от вылета.