01 мая 2026
последняя новость: 10:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
01 мая 2026
|
01 мая 2026
|
последняя новость: 10:55
01 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Спорт

"Нью-Йорк" и "Миннесота" вышли во второй раунд плэй-офф НБА

Баскетбол
НБА
время публикации: 01 мая 2026 г., 10:15 | последнее обновление: 01 мая 2026 г., 10:15
"Нью-Йорк" и "Миннесота" вышли во второй раунд плэй-офф НБА
AP Photo/Brynn Anderson

Состоялись матчи первого раунда плэй-офф НБА. "Нью-Йорк" и "Миннесота" вышли в полуфиналы конференций.

Атланта Хоукс - Нью-Йорк Никс 89:140 (счет в серии 2:4)

"Никс" одержали три победы подряд и вышли в полуфинал Востока.

Карл-Энтон Таунс сделал второй "трипл-дабл" в матчах серии (12 + 11 подборов + 10 передач).

83:36 после первой половины матча - самое большое преимущество к перерыву матча в истории плэй-офф.

Филадельфия Сиксерз - Бостон Селтикс 106:93(3:3)

Тайрез Максми (Филадельфия) набрал 30 очков.

Миннесота Тимбервулвз - Денвер Наггетс 110:98 (4:2)

Во втором круге "Миннесота" сыграет с "Сан-Антонио".

Никола Йокич был близок к "трипл-даблу" (28 + 9 подборов + 10 передач), но не смог спасти "Денвер" от вылета.

