Рекорд Каннингема. Результаты матчей НБА

Состоялись матчи первого раунда плэй-офф НБА. "Детройт" и "Хьюстон" продлили серии.

Детройт Пистонс - Орландо Мэджик 116:109 (счет в серии 2:3)

Кэйд Каннингем установил рекорд результативности "Детройта" в матчах плэй-офф - 45 очков, и продлил серию.

Кливленд Кавальерз - Торонто Рэпторз 125:120 (3:2)

"Кливленд" выиграл последнюю четверть 25:17 и вышел вперед в серии. Деннис Шродер (Кавальерз) набрал в последней четверти 11 очков (всего 19).

Лос-Анджелес Лейкерс - Хьюстон Рокетс 93:99 (2:3)

"Хьюстон" выиграл вторую игру подряд и продлил серию.