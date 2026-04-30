x
30 апреля 2026
|
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
|
|
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Рекорд Каннингема. Результаты матчей НБА

время публикации: 30 апреля 2026 г., 10:50 | последнее обновление: 30 апреля 2026 г., 10:50
AP Photo/Duane Burleson

Состоялись матчи первого раунда плэй-офф НБА. "Детройт" и "Хьюстон" продлили серии.

Детройт Пистонс - Орландо Мэджик 116:109 (счет в серии 2:3)

Кэйд Каннингем установил рекорд результативности "Детройта" в матчах плэй-офф - 45 очков, и продлил серию.

Кливленд Кавальерз - Торонто Рэпторз 125:120 (3:2)

"Кливленд" выиграл последнюю четверть 25:17 и вышел вперед в серии. Деннис Шродер (Кавальерз) набрал в последней четверти 11 очков (всего 19).

Лос-Анджелес Лейкерс - Хьюстон Рокетс 93:99 (2:3)

"Хьюстон" выиграл вторую игру подряд и продлил серию.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 апреля 2026

Евролига. "Реал" победил "Апоэль"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 апреля 2026

НБА. "Филадельфия" продлила серию. "Нью-Йорк" вышел вперед
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 апреля 2026

НБА. Дени Авдия набрал 22 очка. "Портленд" вылетел
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 апреля 2026

Начались четвертьфиналы Евролиги. Результаты матчей