Греки и турки приближаются к Финалу четырех. Результаты матчей Евролиги
время публикации: 01 мая 2026 г., 07:45 | последнее обновление: 01 мая 2026 г., 07:45
Состоялись вторые матчи четвертьфинальных серий Евролиги. Вторые победы одержали "Фенербахче", "Олимпиакос", "Панатинаикос".
Фенербахче (Стамбул, Турция) - Жальгирис (Каунас, Литва) 86:74 (сче в серии 2:0)
После 30 минут 66:47.
Олимпиакос (Пирей, Греция) - Монако (Франция) 94:64(2:0)
Во второй четверти греки победили 31:8.
Александр Везенков (Олимпиакос) набрал 21 очко и сделал 7 подборов.
Валенсия (Испания) - Панатинаикос (Афины, Греция) 105:107 (овертайм) (0:2)
Счет основного времени 95:95.
Форвард "Панатинаикоса" Найджел Хэйз набрал 27 очков и сделал 5 подборов.
