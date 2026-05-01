01 мая 2026
|
последняя новость: 07:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Греки и турки приближаются к Финалу четырех. Результаты матчей Евролиги

Баскетбол
время публикации: 01 мая 2026 г., 07:45 | последнее обновление: 01 мая 2026 г., 07:45
AP Photo/Matt Slocum

Состоялись вторые матчи четвертьфинальных серий Евролиги. Вторые победы одержали "Фенербахче", "Олимпиакос", "Панатинаикос".

Фенербахче (Стамбул, Турция) - Жальгирис (Каунас, Литва) 86:74 (сче в серии 2:0)

После 30 минут 66:47.

Олимпиакос (Пирей, Греция) - Монако (Франция) 94:64(2:0)

Во второй четверти греки победили 31:8.

Александр Везенков (Олимпиакос) набрал 21 очко и сделал 7 подборов.

Валенсия (Испания) - Панатинаикос (Афины, Греция) 105:107 (овертайм) (0:2)

Счет основного времени 95:95.

Форвард "Панатинаикоса" Найджел Хэйз набрал 27 очков и сделал 5 подборов.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
