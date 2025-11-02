Гран-при Канады. Израильская фигуристка заняла восьмое место
время публикации: 02 ноября 2025 г., 09:06 | последнее обновление: 02 ноября 2025 г., 09:06
Победительницей Гран-при Канады стала японская фигуристка Моне Тиба, набравшая 217.23 балла.
На втором месте американка Изабо Левито (209.77), на третьем - японка Ами Накаи (203.09).
Израильтянка Мария Сенюк заняла восьмое место (171.75). Напомним, ранее Мария Сенюк завоевала право принять участие в олимпиаде.
В соревнованиях спортивных пар победили канадцы Динна Стелато-Дудек и Максим Дешам.
