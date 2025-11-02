x
02 ноября 2025
Спорт

Гран-при Канады. Израильская фигуристка заняла восьмое место

Фигурное катание
время публикации: 02 ноября 2025 г., 09:06 | последнее обновление: 02 ноября 2025 г., 09:06
Гран-при Канады. Израильская фигуристка заняла восьмое место
AP Photo/Charles Krupa

Победительницей Гран-при Канады стала японская фигуристка Моне Тиба, набравшая 217.23 балла.

На втором месте американка Изабо Левито (209.77), на третьем - японка Ами Накаи (203.09).

Израильтянка Мария Сенюк заняла восьмое место (171.75). Напомним, ранее Мария Сенюк завоевала право принять участие в олимпиаде.

В соревнованиях спортивных пар победили канадцы Динна Стелато-Дудек и Максим Дешам.

