x
02 ноября 2025
|
последняя новость: 09:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 ноября 2025
|
02 ноября 2025
|
последняя новость: 09:18
02 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

В Мехико "Детройт" победил "Даллас". Результаты матчей НБА

Баскетбол
НБА
время публикации: 02 ноября 2025 г., 08:28 | последнее обновление: 02 ноября 2025 г., 08:28
В Мехико "Детройт" победил "Даллас". Результаты матчей НБА
AP Photo/Fernando Llano

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. В Мехико "Детройт" победил "Даллас" 122:110.

Милуоки Бакс -Сакраменто Кингз 133:135

Лидеры "королей" набрали 60 очков: Зак Лавин (31) и Демар Дерозан (29).

За 51 секунду до финальной сирены хозяева сократили отставание до минимума 132:133. За 15 секунд до финальной сирены Деннис Шредер забросил два штрафных.

Шарлотт Хорнетс - Миннесота Тимбервулвз 105:122

"Миннесота" одержала первую победу после того, как Энтони Эдвардс получил травму.

Индиана Пейсерз - Голден Стэйт Уорриорз 114:109

"Индиана" прервала серию из 5 поражений на старте сезона.

Квентон Джексон набрал в последней четверти 12 очков (всего 25).

Вашингтон Уизардс - Орландо Мэджик 94:125

Лидер "Индианы" Паоло Банкеро набрал 28 очков и сделал 11 подборов.

Бостон Селтикс - Хьюстон Рокетс 101:128

Детройт Пистонс - Даллас Мэверикс 122:110

Это была 15-я игра регулярного сезона НБА в Мехико. "Даллас" участвовал в четырех.

Последнюю четверть "Детройт" выиграл 35:17.

Лидеры "Детройта" сделали "дабл-даблы": Джайлен Дюрен (33 + 10 подборов), Кейд Каннингем (21 + 18 передач).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 ноября 2025

"Дабл-дабл 40+" Дончича. Нервный финиш в Филадельфии. Результаты матчей НБА
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 ноября 2025

НБА. Дени Авдия набрал 23 очка. "Портленд" победил "Денвер"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 ноября 2025

Евролига. "Апоэль" в лидирующей группе. Результаты матчей
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 октября 2025

Евролига. "Апоэль" проиграл "Олимпиакосу"