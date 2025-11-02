В Мехико "Детройт" победил "Даллас". Результаты матчей НБА

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. В Мехико "Детройт" победил "Даллас" 122:110.

Милуоки Бакс -Сакраменто Кингз 133:135

Лидеры "королей" набрали 60 очков: Зак Лавин (31) и Демар Дерозан (29).

За 51 секунду до финальной сирены хозяева сократили отставание до минимума 132:133. За 15 секунд до финальной сирены Деннис Шредер забросил два штрафных.

Шарлотт Хорнетс - Миннесота Тимбервулвз 105:122

"Миннесота" одержала первую победу после того, как Энтони Эдвардс получил травму.

Индиана Пейсерз - Голден Стэйт Уорриорз 114:109

"Индиана" прервала серию из 5 поражений на старте сезона.

Квентон Джексон набрал в последней четверти 12 очков (всего 25).

Вашингтон Уизардс - Орландо Мэджик 94:125

Лидер "Индианы" Паоло Банкеро набрал 28 очков и сделал 11 подборов.

Бостон Селтикс - Хьюстон Рокетс 101:128

Детройт Пистонс - Даллас Мэверикс 122:110

Это была 15-я игра регулярного сезона НБА в Мехико. "Даллас" участвовал в четырех.

Последнюю четверть "Детройт" выиграл 35:17.

Лидеры "Детройта" сделали "дабл-даблы": Джайлен Дюрен (33 + 10 подборов), Кейд Каннингем (21 + 18 передач).