В Мехико "Детройт" победил "Даллас". Результаты матчей НБА
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. В Мехико "Детройт" победил "Даллас" 122:110.
Милуоки Бакс -Сакраменто Кингз 133:135
Лидеры "королей" набрали 60 очков: Зак Лавин (31) и Демар Дерозан (29).
За 51 секунду до финальной сирены хозяева сократили отставание до минимума 132:133. За 15 секунд до финальной сирены Деннис Шредер забросил два штрафных.
Шарлотт Хорнетс - Миннесота Тимбервулвз 105:122
"Миннесота" одержала первую победу после того, как Энтони Эдвардс получил травму.
Индиана Пейсерз - Голден Стэйт Уорриорз 114:109
"Индиана" прервала серию из 5 поражений на старте сезона.
Квентон Джексон набрал в последней четверти 12 очков (всего 25).
Вашингтон Уизардс - Орландо Мэджик 94:125
Лидер "Индианы" Паоло Банкеро набрал 28 очков и сделал 11 подборов.
Бостон Селтикс - Хьюстон Рокетс 101:128
Детройт Пистонс - Даллас Мэверикс 122:110
Это была 15-я игра регулярного сезона НБА в Мехико. "Даллас" участвовал в четырех.
Последнюю четверть "Детройт" выиграл 35:17.
Лидеры "Детройта" сделали "дабл-даблы": Джайлен Дюрен (33 + 10 подборов), Кейд Каннингем (21 + 18 передач).