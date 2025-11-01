Израильские фигуристы завоевали золотую и серебряную медали турнира в Чехии
время публикации: 01 ноября 2025 г., 22:25 | последнее обновление: 01 ноября 2025 г., 22:34
В Чехии проходит турнир по фигурному катанию 17-й Кубок Трнавы.
В соревнованиях юниоров победил израильтянин Никита Шейко. Его результат 176.03 балла.
На втором месте израильтянин Кирилл Шейко (160.64), ставший лучшим в произвольной программе. После короткой программы он занимал третье место.
Бронзовую медаль завоевал Дмитрий Руденко (Словакия) (157.57), занимавший второе место после корткой программы.
