Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Израильские фигуристы завоевали золотую и серебряную медали турнира в Чехии

Фигурное катание
время публикации: 01 ноября 2025 г., 22:25 | последнее обновление: 01 ноября 2025 г., 22:34
В Чехии проходит турнир по фигурному катанию 17-й Кубок Трнавы.

В соревнованиях юниоров победил израильтянин Никита Шейко. Его результат 176.03 балла.

На втором месте израильтянин Кирилл Шейко (160.64), ставший лучшим в произвольной программе. После короткой программы он занимал третье место.

Бронзовую медаль завоевал Дмитрий Руденко (Словакия) (157.57), занимавший второе место после корткой программы.

