Достижения Бернса и Пажо. Результаты матчей НХЛ.

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Нью-Йорк Айлендерс" в гостях победил "Вашингтон" 3:1.

Вегас Голден Найтс - Колорадо Эвеланш 2:4

Мартин Нечас набрал 3 (1 + 2 ) очка.

Брент Бернс забил 43-й победный гол. Он делит пятое место среди защитников с Полом Коффи по количеству победных голов. Он набрал 916 (262 + 654) очко - 11-е место среди защитников.

Вашингтон Кэпиталз - Нью-Йорк Айлендерс 1:3

Еврейский защитник "Вашингтона" Джейкоб Чикран сделал голевую передачу.

Илья Сорокин сделал 22 сэйва.

"Вашингтон" вел в счете.

На 15-й минуте Жан-Габриэль Пажо сравнял счет. Это его 22-й гол в меньшинстве. Второе место среди действующих игроков. Лидирует Бред Маршан (36).

Анахайм Дакс - Детройт Ред Уингз 5:2

4 (1 + 3) очка набрал Лео Карлссон.

3 (2 + 1) очка набрал Трой Терри.