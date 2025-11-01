x
01 ноября 2025
|
последняя новость: 14:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 ноября 2025
|
01 ноября 2025
|
последняя новость: 14:35
01 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Достижения Бернса и Пажо. Результаты матчей НХЛ.

Хоккей
НХЛ
время публикации: 01 ноября 2025 г., 14:07 | последнее обновление: 01 ноября 2025 г., 14:07
Достижения Бернса и Пажо. Результаты матчей НХЛ.
AP Photo/Lucas Peltier

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Нью-Йорк Айлендерс" в гостях победил "Вашингтон" 3:1.

Вегас Голден Найтс - Колорадо Эвеланш 2:4

Мартин Нечас набрал 3 (1 + 2 ) очка.

Брент Бернс забил 43-й победный гол. Он делит пятое место среди защитников с Полом Коффи по количеству победных голов. Он набрал 916 (262 + 654) очко - 11-е место среди защитников.

Вашингтон Кэпиталз - Нью-Йорк Айлендерс 1:3

Еврейский защитник "Вашингтона" Джейкоб Чикран сделал голевую передачу.

Илья Сорокин сделал 22 сэйва.

"Вашингтон" вел в счете.

На 15-й минуте Жан-Габриэль Пажо сравнял счет. Это его 22-й гол в меньшинстве. Второе место среди действующих игроков. Лидирует Бред Маршан (36).

Анахайм Дакс - Детройт Ред Уингз 5:2

4 (1 + 3) очка набрал Лео Карлссон.

3 (2 + 1) очка набрал Трой Терри.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 октября 2025

Хоккейная лига Восточного побережья. Голы хоккеистов-евреев "Юты"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 октября 2025

Достижение Селебрини. Результаты матчей НХЛ
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 октября 2025

1000-й матч Сегина. Результаты матчей НХЛ
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 октября 2025

НХЛ. Джордан Харрис выбыл на два месяца