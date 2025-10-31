Хоккейная лига Восточного побережья. Голы хоккеистов-евреев "Юты"

Состоялись матчи регулярного сезона хоккейной лиги Восточного побережья (ECHL).

В лиге играют 28 команд из США и Канады. Все они аффилированы с командами НХЛ и АХЛ.

23-летний еврейский нападающий "Юта Гризлиз" Данни Джаниев забросил первый гол в лиге. Ранее он выступал за команду университета Пенсильвании.

"Юта" в гостях победила "Джексонвиль Айсмен" 6:4. Джаниев был признан первой звездой матча.

26-летний еврейский фланговый нападающий "Юты" Рид Лебстер в последних 7 играх забил 5 голов.