Рекорд Мэттьюса. Результаты матчей НХЛ
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Миннесота" разгромила "Ванкувер" 5:2, прервав серию из пяти поражений.
Коламбус Блю Джекетс - Сент-Луис Блюз 3:2
"Коламбус" одержал четвертую победу подряд.
Зак Веренски (Коламбус) забил гол и сделал результативную передачу. Это 83-й матч, в котором он набрал более 1 очка - второе место в истории клуба.
Миннесота Уайлд - Ванкувер Кэнакс 5:2
"Миннесота" одержала первую домашнюю победу в основное время в этом сезоне.
Капитан "Ванкувера" Куинн Хьюз не играл - он пропустил 4 игры из-за травмы.
Еврейский защитник "Миннесоты" Зеэв Буюм отыграл 14 минут. Показатель -1.
Еврейский нападающий "Ванкувера" Макс Сасон отыграл 11 минут. Показатель 0.
Монреаль Канадиенз - Оттава Сенаторз 4:3 (овертайм)
Это пятая победа "Канадиенз" в овертайме в этом сезоне.
На 58-й минуте "Оттава" вела в счете 3:2.
Перевел матч в овертайм Иван Демидов. Он набрал 10 (3 + 7) очков в 12 первых матчах в НХЛ. Лучший показатель в "Монреале" с 1989 года, когда Стефан Лебо набрал 10 очков в 11 первых матчах.
На 100-й секунде овертайма победный гол забросил Алекс Ньюхук.
Филадельфия Флайерз - Торонто Мейпл Лифс 2:5
Остон Мэттьюс стал первым игроком "Торонто", забившим 300 голов в равных составах. В 12 играх против "Флайерз" он набрал 20 (11 + 9) очков.