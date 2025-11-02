Рекорд Мэттьюса. Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Миннесота" разгромила "Ванкувер" 5:2, прервав серию из пяти поражений.

Коламбус Блю Джекетс - Сент-Луис Блюз 3:2

"Коламбус" одержал четвертую победу подряд.

Зак Веренски (Коламбус) забил гол и сделал результативную передачу. Это 83-й матч, в котором он набрал более 1 очка - второе место в истории клуба.

Миннесота Уайлд - Ванкувер Кэнакс 5:2

"Миннесота" одержала первую домашнюю победу в основное время в этом сезоне.

Капитан "Ванкувера" Куинн Хьюз не играл - он пропустил 4 игры из-за травмы.

Еврейский защитник "Миннесоты" Зеэв Буюм отыграл 14 минут. Показатель -1.

Еврейский нападающий "Ванкувера" Макс Сасон отыграл 11 минут. Показатель 0.

Монреаль Канадиенз - Оттава Сенаторз 4:3 (овертайм)

Это пятая победа "Канадиенз" в овертайме в этом сезоне.

На 58-й минуте "Оттава" вела в счете 3:2.

Перевел матч в овертайм Иван Демидов. Он набрал 10 (3 + 7) очков в 12 первых матчах в НХЛ. Лучший показатель в "Монреале" с 1989 года, когда Стефан Лебо набрал 10 очков в 11 первых матчах.

На 100-й секунде овертайма победный гол забросил Алекс Ньюхук.

Филадельфия Флайерз - Торонто Мейпл Лифс 2:5

Остон Мэттьюс стал первым игроком "Торонто", забившим 300 голов в равных составах. В 12 играх против "Флайерз" он набрал 20 (11 + 9) очков.