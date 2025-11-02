"Бавария" разгромила "Байер". Рекорд устоял
время публикации: 02 ноября 2025 г., 14:19 | последнее обновление: 02 ноября 2025 г., 14:25
В центральном матче девятого тура чемпионата Германии "Бавария" разгромила "Байер" (Леверкузен) 3:0.
"Байер" мог установить рекорд по количеству беспроигрышных гостевых матчей в Бундеслиге. Но рекорд устоял. Серия оборвалась на34-м матче.
"Бавария" впервые за три года обыграла "Байер".
Хозяева "сделали" результат в первом тайме, а после перерыва перешли к удержанию счета и экономии сил, помня о предстоящем матче против ПСЖ.
Голы забили Серж Гнабри и Николас Джексон.
Перед самым перерывом гол в свои ворота забил Лоик Баде (21 августа приобретен у "Севильи" за 25 миллионов евро).
