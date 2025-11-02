28 сэйвов Суэймана. Достижения Макэвоя и Карлссона. Результаты матчей НХЛ
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Бостон" обыграл "Каролину" 2:1.
Бостон Брюинз - Каролина Харрикейнз 2:1
Еврейский голкипер "Бостона" Джереми Суэйман совершил 28 сэйвов.
Чарли Макэвой сделал две результативные передачи. Он вышел на шестое место в истории "Бостона" по количеству голевых передач (250) и сыграл 70-й матч, в котором набрал больше одного очка.
Флорида Пантерз - Даллас Старз 4:3 (буллиты)
"Пантеры" в пятый раз подряд обыграли "Даллас".
"Флорида" вела в счете 2:0 и 3:2.
Единственный буллит в послематчевой серии забросил Брэд Маршанд.
Три результативные передачи сделал нападающий "Далласа" Сэм Стил.
Баффало Сейбрз - Вашингтон Кэпиталз 4:3 (буллиты)
На 3-й минуте матча "Вашингтон" вел в счете 2:0.
В первые 150 секунд встречи были забиты три гола (1:2).
"Баффало" набирает очки в шестой игре подряд.
Джон Карлссон (Вашингтон) сыграл 1100-й матч в НХЛ.
Юкко-Пекка Лууконен стал третьим голкипером "Баффало", не пропустившим в серии буллитов (серия из не менее 5 попыток). В матче он совершил 31 сэйв.
Единственный буллит в серии из 5 реализовал Боуэн Бирам.
Еврейский защитник "Вашингтона" Джейкоб Чикрам отыграл 27 минут 21 чекунду. Показатель +1.
еврейский нападающий "Баффало" Джейсон Цукер сделал результативную передачу.