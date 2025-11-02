28 сэйвов Суэймана. Достижения Макэвоя и Карлссона. Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Бостон" обыграл "Каролину" 2:1.

Бостон Брюинз - Каролина Харрикейнз 2:1

Еврейский голкипер "Бостона" Джереми Суэйман совершил 28 сэйвов.

Чарли Макэвой сделал две результативные передачи. Он вышел на шестое место в истории "Бостона" по количеству голевых передач (250) и сыграл 70-й матч, в котором набрал больше одного очка.

Флорида Пантерз - Даллас Старз 4:3 (буллиты)

"Пантеры" в пятый раз подряд обыграли "Даллас".

"Флорида" вела в счете 2:0 и 3:2.

Единственный буллит в послематчевой серии забросил Брэд Маршанд.

Три результативные передачи сделал нападающий "Далласа" Сэм Стил.

Баффало Сейбрз - Вашингтон Кэпиталз 4:3 (буллиты)

На 3-й минуте матча "Вашингтон" вел в счете 2:0.

В первые 150 секунд встречи были забиты три гола (1:2).

"Баффало" набирает очки в шестой игре подряд.

Джон Карлссон (Вашингтон) сыграл 1100-й матч в НХЛ.

Юкко-Пекка Лууконен стал третьим голкипером "Баффало", не пропустившим в серии буллитов (серия из не менее 5 попыток). В матче он совершил 31 сэйв.

Единственный буллит в серии из 5 реализовал Боуэн Бирам.

Еврейский защитник "Вашингтона" Джейкоб Чикрам отыграл 27 минут 21 чекунду. Показатель +1.

еврейский нападающий "Баффало" Джейсон Цукер сделал результативную передачу.