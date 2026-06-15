Известный испанский футболист приговорен к 8.5 годам заключения за изнасилование
время публикации: 15 июня 2026 г., 16:29 | последнее обновление: 15 июня 2026 г., 16:29
Известный испанский футболист Рафа Мир приговорен к 8.5 годам заключения за изнасилование, сообщают испанские СМИ.
Его признали виновным в сексуальном насилии и нанесении телесных повреждений.
Также футболист оштрафован на 64 тысячи евро.
Приговор пока не вступил в силу. У Рафы Мира есть возможность обжаловать решение суда.
В 2024 году Рафу Мира и его приятеля обвинили в изнасиловании двух женщин.
Нападающий выступал за молодежную команду "Барселоны", за клубы "Валенсия", "Ноттингем Форест", "Эльче", "Вулверхэмптон", "Лас-Пальмас", "Уэска", "Севилья".
Рафа Мир - серебряный призер Токийской олимпиады.
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