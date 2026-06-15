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Спорт

Известный испанский футболист приговорен к 8.5 годам заключения за изнасилование

Футбол
Скандалы в спорте
время публикации: 15 июня 2026 г., 16:29 | последнее обновление: 15 июня 2026 г., 16:29
Известный испанский футболист приговорен к 8.5 годам заключения за изнасилование
AP Photo/Darko Bandic, File

Известный испанский футболист Рафа Мир приговорен к 8.5 годам заключения за изнасилование, сообщают испанские СМИ.

Его признали виновным в сексуальном насилии и нанесении телесных повреждений.

Также футболист оштрафован на 64 тысячи евро.

Приговор пока не вступил в силу. У Рафы Мира есть возможность обжаловать решение суда.

В 2024 году Рафу Мира и его приятеля обвинили в изнасиловании двух женщин.

Нападающий выступал за молодежную команду "Барселоны", за клубы "Валенсия", "Ноттингем Форест", "Эльче", "Вулверхэмптон", "Лас-Пальмас", "Уэска", "Севилья".

Рафа Мир - серебряный призер Токийской олимпиады.

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