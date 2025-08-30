x
30 августа 2025
30 августа 2025
Спорт

Чемпионат Германии. "Гамбург" проиграл в дерби. Даниэль Перец остался в запасе

Футбол
время публикации: 30 августа 2025 г., 09:47
Чемпионат Германии. "Гамбург" проиграл в дерби. Даниэль Перец остался в запасе
AP Photo/Martin Meissner

Второй тур чемпионата Германии открывало гамбургское дерби. "Санкт-Паули" победил 2:0.

Израильский голкипер Даниэль Перец остался у "Гамбурга" в запасе.

Это было первое дерби Гамбурга в элитном дивизионе с 2011 года.

"Гамбург" шел вперед большими силами, за что и поплатился. "Санкт-Паули" четко играл в обороне, при возможности опасно контратаковал. А главным оружием стали стандарты.

На 19-й минуте после подачи углового Адам Дзвигала открыл счет 0:1.

На 60-й минуте отличился Андреас Хунтоджи. Он стал первым игроком "Санкт-Паули" в 21-м веке, забившем в двух первых матчах за команду.

Спорт
