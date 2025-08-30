Джокович и Алькарас вышли в четвертый круг Открытого чемпионата США

В матче третьего раунда Открытого чемпионата США четвертая ракетка мира американец Тейлор Фриц одолел швейцарца Жерома Кима 7:6, 6:7, 6:4, 6:4.

Чех Томаш Махач победил француза Уго Бланше 7:5, 6:3, 6:1.

Легендарный сербский теннисист Новак Джокович переиграл британца Кэмерона Норри 6:4, 6:7, 6:2, 6:3.

Немец Ян-Леннард Штруфф (бывшая 21-я ракетка мира, 144-е место в рейтинге АТР) продолжает убирать фаворитов. Он обыграл американца Фрэнсиса Тиафо (17-е место в рейтинге) 6:4, 6:3, 7:6.

Француз Адриан Маннарино прошел американца Бена Шелтона 3:6, 6:3, 4:6, 6:4. На пятый сет американский теннисист не вышел из-за травмы плеча.

Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас разгромил итальянца Лучиано Дардери 6:2, 6:4, 6:0.