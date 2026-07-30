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Израильский дзюдоист Саги Муки победил иранца Саида Моллаеи в символическом поединке в Нетании

Дзюдо
время публикации: 30 июля 2026 г., 08:42 | последнее обновление: 30 июля 2026 г., 08:44
Израильский дзюдоист Саги Муки победил иранца Саида Моллаеи в символическом поединке в Нетании
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Израильский дзюдоист Саги Муки победил иранца Саида Моллаеи в символическом поединке в Нетании
AP Photo

Израильский дзюдоист Саги Муки победил иранца Саида Моллаеи в показательном поединке, состоявшемся вечером 29 июля на арене в Нетании. Встреча прошла в рамках мероприятия "Дзюдо без границ", посвященного дружбе двух бывших чемпионов мира.

Муки сначала заработал вадза-ари, а затем завершил схватку иппоном. Поединок стал заключительной сценой документального фильма об отношениях спортсменов, который снимает режиссер Ярив Мозер для 13-го канала.

Дружба Муки и Моллаеи началась после чемпионата мира 2019 года. Тогда иранского спортсмена вынуждали проиграть, чтобы он не встретился с израильтянином. После турнира Моллаеи покинул Иран, позднее получил гражданство Монголии и завоевал серебряную медаль Олимпийских игр в Токио.

Перед показательным поединком спортсмены рассказали о своей дружбе и давлении, которому подвергался Моллаеи. Муки назвал встречу "победой человечества" и одним из важнейших моментов своей карьеры. Моллаеи заявил, что хотел бы однажды увидеть флаги Израиля и свободного Ирана вместе уже на иранской земле.

Оба дзюдоиста завершили выступления в профессиональном спорте. Сейчас они проводят совместные встречи и лекции, рассказывая о дружбе, мире и сопротивлении политическому давлению.

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