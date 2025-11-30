Первая победа столичного "Апоэля". Результаты матчей чемпионата Израиля по футболу

Состоялись матчи одиннадцатого тура чемпионата Израиля по футболу.

Апоэль (Тель-Авив) - Бней Сахнин 2:0

Ирони (Кирьят-Шмона) - Апоэль (Иерусалим) 1:2

Столичная команда одержала первую победу в сезоне.

Маккаби Бней Райна - Ирони (Тверия) 1:3

Два гола забил Итамар Швиро.

"Маккаби Бней Райна" занимает последнее место, набрав всего 1 очко.

Апоэль (Петах-Тиква) - Маккаби (Хайфа) 0:0

Большую часть матча гости играли в меньшинстве. На 32-й минуте был удален Триванте Стюарт.

"Маккаби" четвертый раз подряд сыграл вничью и занимает седьмое место. Отставание от лидера - 15 очков.