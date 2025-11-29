x
29 ноября 2025
29 ноября 2025
Спорт

Футбол. Сенсация чемпионата Франции. "Монако" победил ПСЖ

время публикации: 29 ноября 2025 г., 20:17
Футбол. Сенсация чемпионата Франции. "Монако" победил ПСЖ
AP Photo/Ian Hodgson

В центральном матче четырнадцатого тура чемпионата Франции "Монако" победил ПСЖ 1:0.

"Монако" прервал серию из трех поражений и поднялся на шестое место.

На 68-й минуте Тикуми Минамино принял мяч в штрафной и пробил в дальний нижний угол 1:0.

На 80-й минуте монегаски остались в меньшинстве. Капитан "Монако" Типо Карер сбил Ибраима Мбая, который мог выйти один на один. После просмотра видеоповтора судья Карера удалил.

