Футбол. Сенсация чемпионата Франции. "Монако" победил ПСЖ

В центральном матче четырнадцатого тура чемпионата Франции "Монако" победил ПСЖ 1:0.

"Монако" прервал серию из трех поражений и поднялся на шестое место.

На 68-й минуте Тикуми Минамино принял мяч в штрафной и пробил в дальний нижний угол 1:0.

На 80-й минуте монегаски остались в меньшинстве. Капитан "Монако" Типо Карер сбил Ибраима Мбая, который мог выйти один на один. После просмотра видеоповтора судья Карера удалил.