Месси установил мировой рекорд и завоевал 47-й трофей

В финале плэй-офф MLS встретятся "Интер Майами" и "Ванкувер Уайткепс", победители Восточной и Западной конференций.

Интер Майами - Нью-Йорк Сити 5:1

Лионель Месси сделал голевую передачу и стал рекордсменом мира по количеству результативных передач - 405. 404 голевых передачи у легендарного Ференца Пушкаша.

Чемпион Восточной конференции - 47-й трофей великого аргентинца и третий - в этом сезоне.

Сан-Диего - Ванкувер Уайткэпс 1:3