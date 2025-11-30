Месси установил мировой рекорд и завоевал 47-й трофей
время публикации: 30 ноября 2025 г., 07:55 | последнее обновление: 30 ноября 2025 г., 07:55
В финале плэй-офф MLS встретятся "Интер Майами" и "Ванкувер Уайткепс", победители Восточной и Западной конференций.
Интер Майами - Нью-Йорк Сити 5:1
Лионель Месси сделал голевую передачу и стал рекордсменом мира по количеству результативных передач - 405. 404 голевых передачи у легендарного Ференца Пушкаша.
Чемпион Восточной конференции - 47-й трофей великого аргентинца и третий - в этом сезоне.
Сан-Диего - Ванкувер Уайткэпс 1:3
