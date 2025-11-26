Умер бывший вратарь "Милана" и сборной Италии Лоренцо Буффон
время публикации: 26 ноября 2025 г., 10:45 | последнее обновление: 26 ноября 2025 г., 10:54
25 ноября на 96-м году жизни умер известный итальянский вратарь Лоренцо Буффон, сообщают итальянские СМИ.
Он защищал ворота клубов "Портогруаро", "Милан" (четырехкратный чемпион Италии), "Дженоа", "Интер" (Милан) (чемпион Италии 1963 года), "Фиорентина", "Ивреа".
Вратарь включен в зал славы "Милана".
В составе сборной Италии Лоренцо Буффон - участник чемпионата мира 1962 года.
Он - кузен дедушки голкипера "Ювентуса" и сборной Италии Джанлуиджи Буффона.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 ноября 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 21 ноября 2025