26 ноября 2025
Спорт

Умер бывший вратарь "Милана" и сборной Италии Лоренцо Буффон

Футбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 26 ноября 2025 г., 10:45
Лоренцо Буффон в матче чемпионата мира 1962 года Италия - ФРГ
AP Photo

25 ноября на 96-м году жизни умер известный итальянский вратарь Лоренцо Буффон, сообщают итальянские СМИ.

Он защищал ворота клубов "Портогруаро", "Милан" (четырехкратный чемпион Италии), "Дженоа", "Интер" (Милан) (чемпион Италии 1963 года), "Фиорентина", "Ивреа".

Вратарь включен в зал славы "Милана".

В составе сборной Италии Лоренцо Буффон - участник чемпионата мира 1962 года.

Он - кузен дедушки голкипера "Ювентуса" и сборной Италии Джанлуиджи Буффона.

Спорт
