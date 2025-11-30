Историческое достижение Адетокунбо. Результаты матчей НБА
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Милуоки" победил "Бруклин" 116:99.
Миннесота Тимбервулвз - Бостон Селтикс 119:115
Энтони Эдвардс набрал 39 очков, включая трехочковый, решивший исход матча.
Лидер "Бостона" Джайлен Браун повторил лучший результат сезона, набрав 41 очко.
Шарлотт Хорнетс - Торонто Рэпторз 118:111 (овертайм)
Счет основного времени 104:104.
"Шершни" прервали серию из 9 побед "Торонто".
Майлз Бриджес (Шарлотт) набрал 35 очков, из них 10 - в овертайме.
Первую четверть канадцы выиграли 34:21, а во второй вели в счете с отрывом в 17 очков.
Индиана Пэйсерз - Чикаго Булз 103:101
Паскаль Сиакам набрал 24 очка и сделал 9 подборов. Он забросил победный трехочковый за секунду до финальной сирены.
В последней четверти "Чикаго" вел 97:90. Хозяева провели серию 8:0.
Майами Хит - Детройт Пистонс 135:138
"Детройт" прервал серию из двух поражений и продолжает лидировать в Восточной конференции.
Лидер "Детройта" Кэйд Каннингем набрал 29 очков, сделал 4 подбора и 8 передач.
За 8 минут до конца матча "Майами" проигрывал 22 очка, но сократил отставание 131:133.
Милуоки Бакс - Бруклин Нетс 116:99
"Милуоки" прервал серию из 7 поражений.
Яннис Адетокунбо набрал 29 очков и преодолел отметку 21 тысяча очков в НБА. 42-й игрок в истории Лиги, достигший этой отметки.
Израильтянин Бен Сараф вернулся в состав Бруклина и провел восьмую игру в НБА (10 + 7 передач).