Историческое достижение Адетокунбо. Результаты матчей НБА

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Милуоки" победил "Бруклин" 116:99.

Миннесота Тимбервулвз - Бостон Селтикс 119:115

Энтони Эдвардс набрал 39 очков, включая трехочковый, решивший исход матча.

Лидер "Бостона" Джайлен Браун повторил лучший результат сезона, набрав 41 очко.

Шарлотт Хорнетс - Торонто Рэпторз 118:111 (овертайм)

Счет основного времени 104:104.

"Шершни" прервали серию из 9 побед "Торонто".

Майлз Бриджес (Шарлотт) набрал 35 очков, из них 10 - в овертайме.

Первую четверть канадцы выиграли 34:21, а во второй вели в счете с отрывом в 17 очков.

Индиана Пэйсерз - Чикаго Булз 103:101

Паскаль Сиакам набрал 24 очка и сделал 9 подборов. Он забросил победный трехочковый за секунду до финальной сирены.

В последней четверти "Чикаго" вел 97:90. Хозяева провели серию 8:0.

Майами Хит - Детройт Пистонс 135:138

"Детройт" прервал серию из двух поражений и продолжает лидировать в Восточной конференции.

Лидер "Детройта" Кэйд Каннингем набрал 29 очков, сделал 4 подбора и 8 передач.

За 8 минут до конца матча "Майами" проигрывал 22 очка, но сократил отставание 131:133.

Милуоки Бакс - Бруклин Нетс 116:99

"Милуоки" прервал серию из 7 поражений.

Яннис Адетокунбо набрал 29 очков и преодолел отметку 21 тысяча очков в НБА. 42-й игрок в истории Лиги, достигший этой отметки.

Израильтянин Бен Сараф вернулся в состав Бруклина и провел восьмую игру в НБА (10 + 7 передач).