Цуккарелло установил национальный рекорд. Достижение Кемпе. Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Сент-Луис" одолел "Юту" 1:0.

Миннесота Уайлд - Баффало Сейбрз 2:3 (буллиты)

"Миннесота" вела в счете 1:0 и 2:1 (после первого периода).

Джош Доан сравнял счет на 47-й минуте.

Мэтью Болди (Миннесота) набрал 2 (1 + 1) очка и реализовал буллит в послематчевой серии.

Еврейский защитник "Миннесоты" Зеэв Буюм отыграл 18 минут. Показатель 0.

Еврейский нападающий "Баффало" Джейсон Цукер отыграл 17 минут 34 секунды. Показатель - 1.

Матс Цуккарелло набрал 700-е очко (218 + 482) и стал первым норвежцем, достигшим этой отметки в НХЛ. И третьим игроком за последние 30 лет, не выбранным на драфте, набравшим не менее 700 очков. Он набрал 700 очков в 915 играх.

Сент-Луис Блюз - Юта Маммот 1:0

Победный гол на 39-й минуте забил Дилан Холлоуэй.

Голкиперы сделали по 18 сэйвов: Джоэль Хофер (Сент-Луис) и Карел Веймелка (Юта). У Хофера второй шутаут в сезоне.

Лос-Анджелес Кингз - Ванкувер Кэнакс 2:1 (овертайм)

Победный гол на 64-й минуте забил Адриан Кемпе. Это его десятый гол в овертайме. Второе место в истории клуба. Рекордсмен - Джефф Картер (11 голов в овертайме).

Еврейский защитник и капитан "Ванкувера" Куинн Хьюз отыграл 30 минут 13 секунд. Показатель -1.

Еврейский нападающий "Ванкувера" Макс Сасон отыграл 12 минут. Показатель -1.

Вегас Голден Найтс - Сан-Хосе Щаркс 4:3

"Акулы" вели в счете 1:0. На 55-й минуте гости проигрывали 1:4.

По две шайбы забили Томас Хертль (Вегас) и Уильям Смит ((Сан-Хосе).

Карл Линбом совершил 18 сэйвов и одержал первую победу в НХЛ.